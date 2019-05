Sarri: “Dedico la vittoria della coppa ai napoletani”

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell’Europa League; una vittoria che dedica anche ai tifosi napoletani.

Una vittoria dedicata ai tifosi napoletani, mai dimenticati da Maurizio Sarri che è intervenuto ai microfoni di Sky durante i festeggiamenti. Queste le sue parole, anche sulle voci che riguardano un suo ritorno in Italia:

“Una buona stagione, abbiamo conquistato la Champion’s League e l’Europa League. Non semplice per il livello del campionato; abbiamo fatto una finale di League Cup eliminando squadre come il Liverpool ed in Europa league abbiamo meritato fino in fondo, vincendo 4 a 1 contro una squadra forte.

Una stagione da 8 o 9, dato che è difficile fare bene ambientandosi velocemente. Con il passare dei mesi sta diventando mia.

Hazard che va via mi dispiace, perché è molto forte. Da domani si tireranno le somme e si vedrà cosa migliorare con la società; un confronto è obbligatorio e dovuto, comunque.

Negli ultimi 20 giorni mi hanno dato per certo sulla panchina di Roma, Milan e Juve. Finchè si leggono sui giornali non fanno effetto. Mi fa piacere che il Napoli ed il presidente mi hanno fatto i complimenti; i napoletani sanno bene il mio amore per loro e del fatto che ho scelto l’estero per non passare ad un’altra squadra italiana.

Il rispetto da parte mia lo avranno sempre, ma il mestiere ti porta anche a prendere altri percorsi. Ciò non cambia il rapporto che ho con i tifosi.

La vittoria la voglio dedicare prima di tutto ai tifosi napoletani, e poi ai nostri ragazzi che non sono potuti arrivare qui per gli infortuni.“

