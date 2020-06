Sarri: “In questo momento non possiamo esprimere di più”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della finale di Coppa Italia giocata contro il Napoli.

”C’è delusione per i ragazzi, per la società, per i tifosi, ma in questo momento non possiamo esprimere di più sia per la condizione che per qualche senza che abbiamo, Abbiamo cercato di pressare meno alti, la condizione non è quella ottimale, ma la partita l’abbiamo fatta con ottimi livelli di applicazione. Ci manca brillantezza per rendere la mole di gioco pericolosa. Abbiamo questa grande difficoltà a trasformare la mole di gioco in brillantezza. Buona la prestazione, tanta la rabbia e la delusione. Se ci manca cattiveria? Non credo, non saremmo riusciti a giocare così 90’. Penso che in questo momento facciamo fatica soprattutto a livello di individualità. Penso che sia caratteristico di questo periodo questa mancanza di brillantezza”.

