Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si complimenta con il Napoli per la vittoria della Coppa Italia.

“Complimenti al Napoli, grandissimo successo per la città, per i tifosi, per la nostra regione, per il Sud. Complimenti a tutti gli azzurri e un abbraccio particolare, con grande affetto, a Rino Gattuso”.

Comments

comments