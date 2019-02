Sarri: “Kepa? E’ stato un grande malinteso. La squadra è con me”

Il tecnico dei Blues Maurizio Sarri prova a far sgonfiare il caso dopo il rifiuto della sostituzione del suo portiere.

“Pensavo che Kepa avesse i crampi e non fosse in grado di continuare per i rigori” ha affermato il tecnico italiano dopo la sconfitta ai rigori contro il City: “Non ho capito il problema fino a quando il dottore non è tornato in panchina. Perché sono andato via? Avevo bisogno di tornare alla calma. Kepa ha capito che volevo sostituirlo per un problema fisico e ha detto che non aveva problemi fisici. E aveva ragione. Ho parlato con Kepa, ma solo per chiarire l’intera vicenda”. Il caso si chiude qui o se ne parlerà ancora? Successivamente su Twitter il portiere stesso ha parlato dell’accaduto: “È stato un malinteso, non avevo intenzione di disobbedire a Sarri. L’allenatore pensava che non fossi in grado di giocare e la mia intenzione era di far capire che ero in buone condizioni per continuare ad aiutare la squadra”.

Poi sulle voci di un possibile esonero, il tecnico del Chelsea ha replicato: “Dovete chiederlo al club. Ma dopo questa partita devo dire che sono sicuro di avere il sostegno dei giocatori perché hanno giocato esattamente come ho chiesto e sono orgoglioso di loro. Abbiamo dimostrato a tutti di poter diventare una squadra molto solida, contro il Manchester City non è facile quindi sono davvero molto contento della prestazione”.

