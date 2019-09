Sarri parla prima di Brescia: “Cristiano non so se sarà a disposizione”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Brescia. Di seguito le sue parole.

Cristiano Ronaldo potrebbe non giocare nella partita contro il Brescia. A dirlo è Maurizio Sarri in conferenza stampa, che anticipa anche il possibile turn-over per il turno infrasettimanale. Di seguito le sue parole:

“Cristiano ha un piccolo affaticamento agli adduttori e devo vedere se è a disposizione. Avere continuità è importante per noi adesso, ma ci sono altre cose importanti da considerare, non voglio correre il rischio di infortuni.

Il Brescia mi ha fatto una buona impressione, c’è tanto lavoro dietro ed è una squadra pericolosa, che ha entusiasmo. L’esordio di Balotelli può dare una spinta in più. È una partita insidiosa. Almeno uno tra Ronaldo, Bonucci e Matuidi riposerà.

Spero di riuscire prima di Natale a trovare gli equilibri, ma come ho già detto l’adattamento di una squadra ai principi di un allenatore è sempre molto soggettivo. Il mondo Juve non è differente da altri tipi di realtà, io mi trovo benissimo e non vedo niente di particolare, a parte un ottimo livello di organizzazione.“

