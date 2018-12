Sarri sui cori razzisti: ” Vengo da Napoli conosco il problema ma è la stessa vergogna in tutto il mondo”

Sarri torna a parlare dei cori razzisti in Italia ed Inghilterra

Problemi in casa Chelsea per Maurizio Sarri. L’ex tecnico azzurro è tornato a parlare dei due episodi di cori razzisti che hanno coinvolto i tifosi del Chelsea. Ricordiamo, infatti, che contro la gara col Manchester City, i tifosi della squadra di Sarri, hanno intonato cori con insulti a Sterling mentre contro i fan del Tottenham hanno intonato cori antisemiti in Ungheria.

Ecco, le parole di Sarri sulla questione alla vigilia della trasferta di Brighton:

«Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione. In Italia esistono purtroppo gli stessi problemi. C’è una forma di discriminazione nei confronti di persone provenienti dal sud. Sono stato l’allenatore a Napoli per 3 anni e conosco molto bene la situazione. La battaglia va combattuta unendo le forze. A volte mi sorprende che tutti chiedano all’Inghilterra la soluzione. Ci sono stupidi in Inghilterra, Francia, Italia … è la stessa vergogna in tutto il mondo”

