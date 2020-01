Sassuolo-Torino, granata avanti all’intervallo: in gol Rincon

Finito il primo tempo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino, la squadra di Mazzarri è avanti grazie al gol di Rincon sui neroverdi.

Il primo tempo al Mapei Stadium termina con il Torino avanti di un gol. L’inizio migliore è quello dei padroni di casa che pressano alto e chiudono un Toro attendista nella propria metà campo. Terminata la fase di spinta del Sassuolo il Toro viene fuori e passa su uno schema ben architettato da azione di calcio d’angolo e finalizzato da Rincon con doppia deviazione su cui la Lega non si è ancora pronunciata (dato il gol, poi l’autogol, ancora il gol, nuovamente il tocco di Locatelli e, al momento, assegnazione al venezuelano. Un paio di rischi pericolosi ed un prodigioso intervento di Sirigu prima che, a pochi secondi dalla fine, Verdi in area solo davanti a Consigli non riesce a girare il pallone in porta.

Comments

comments