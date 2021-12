Satin, ex agente Koulibaly: “Quando non c’è al Napoli manca personalità”

L’ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del difensore senegalese.

Di seguito le sue parole su Koulibaly:

“L’assenza di Kalidou è un problema per il Napoli perché, al di là della qualità del giocatore, c’è il suo carisma, la personalità che viene a mancare. Quando non c’è manca un leader, perché lui dà sempre tanti consigli ai compagni. A gennaio non ci sarà per la Coppa d’Africa, Spalletti forse sta cercando il modulo giusto per sopperire alla sua assenza.“

