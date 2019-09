Savoldi: “Manolas e Koulibaly tra i più forti d’Europa”

Beppe Savoldi ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando delle scelte di Mancini per la Nazionale e della situazione del Napoli in attacco:

“Mancini sta portando avanti un discorso Italia facendo giocare molti giovani, che in Italia si stanno mettendo in luce. Sta facendo ciò che i tifosi chiedono. Belotti o Immobile? Non è necessario scegliere uno o l’altro, si possono utilizzare entrambi a seconda dell’avversario. Un allenatore di ampie vedute deve mettere in campo chi sta meglio in quel momento per mettere in difficoltà l’avversario. Non c’è preclusione per nessuno: bisogna guardare più avanti rispetto alle solite scelte”.

“Milik e Llorente sono diversi da Mertens: lo spagnolo ha qualità tecnica più vicina a Milik, sono due prime punte mentre il belga è una seconda. Ancelotti è bravo a capire chi è più utile per ogni partita. Siamo troppo condizionati dal modulo, bisogna guardare di più ad altri aspetti. Lotta scudetto? A questo punto la squadra del Napoli è completa. Gli Azzurri sono più competitivi, hanno una rosa ampia in tutti i reparti. Ancelotti sceglierà gli interpreti migliori: non mi è piaciuto il Napoli del precampionato e c’è stata un po’ troppa libertà in fase difensiva.

Manolas-Koulibaly è una delle coppie difensive più forti in Europa, bisogna che trovino degli accorgimenti mentali adatti a loro. Cosa che per ora non si è ancora vista. Il Napoli potrà dare fastidio a Juve e Inter”.

