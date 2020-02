Scandalo Barcellona, dalla Spagna accusano: finanziata un’impresa per difendere Bartomeu sui social contro i giocatori

Scandalo Barcellona, dalla Spagna accusano: finanziata un’impresa per difendere l’immagine del presidente Bartomeu.

secondo quanto raccolto dal programma Què t’hi jugues, il Barcellona ha finanziato una società denominata 13 Ventures, in possesso di più di un centinaio di account Facebook e Twitter, utilizzati per proteggere la reputazione di Josep Maria Bartomeu e infangare l’immagine di figure istituzionali del club come Messi, Guardiola, Xavi e Piqué.

Secondo i più noti giornali spagnoli è atteso, a breve, un comunicato della società blaugrana.

Comments

comments