Scintille Insigne-Marocchi a Sky: “Non puoi dire che abbiamo giocato come se fosse un’amichevole”

Scintille in studio dio a SkySport tra Insigne e Marocchi. Il napoletano non gradisce la domanda rivoltagli dall’ex calciatore.

“Fa male perdere così. Dobbiamo stare tranquilli e capire dove abbiamo sbagliato e cercare di andare avanti. Hanno segnato sull’unica palla gol avuta, noi non ne abbiamo sfruttate tante. Il primo tempo non abbiamo fatto bene, loro sono stati bravi a chiuderci tutti gli spazi. Ho sbagliato un gol, e dispiace.”

Poi le scintille con Marocchi che sostiene che il Napoli abbia giocato come se fosse un’amichevole.

“Noi anche a Dimaro ci mettiamo intensità. Insisti a dire amichevole. Sei stato anche tu giocatore (verso Marocchi), tutta questa poca intensità non l’ho vista. Sei stato un calciatore e non puoi dire così. Ho sbagliato un tunnel, se lo facevo ero un fenomeno. Sentirsi dire da un ex giocatore che abbiamo giocato come se fosse un’amichevole è offensivo. Un calciatore che in campo pensa di aver dato tutto e sente una cosa del genere si sente offeso.”

