Serie A 2019-20: la curiosità dell’ultima giornata sul Napoli, le migliori difese e i migliori attacchi, i gol e i rigori

Con le partite della 38esima e ultima giornata si è concluso (finalmente) uno dei campionati i più noiosi e i meno avvincenti della Serie A, sicuramente il più lungo.

I verdetti.

Campione d’Italia: Juventus.

In Champions League: Juventus, Inter, Atalanta, Lazio (quest’ultima solo se Napoli e Roma non vincono contemporaneamente rispettivamente la Champions League e l’Europa League.

In Europa League: Napoli (grazie al trionfo in Coppa Italia) e Roma.

Ai preliminari di Europa League: Milan.

Retrocesse in Serie B: Lecce, Brescia e Spal (quindi due squadre su tre neopromosse).

Il confronto con la stagione 2018-19.

La Lazio è la squadra che ha fatto più rispetto alla stagione 2018-19 davanti a Inter, Atalanta e Sassuolo. In zona retrocessione il Napoli mentre la Juventus è quint’ultima.

I gol.

In totale sono stati segnati 1154 gol realizzati da 279 marcatori diversi. Le squadre di casa ne hanno segnati 616 quelle in trasferta 538.

Capocannoniere: Ciro Immobile (Lazio) 36 gol.

Miglior attacco in assoluto: Atalanta 98 gol.

Miglior attacco in casa: Atalanta 51 gol.

Miglior attacco in trasferta: Atalanta 47 gol.

Peggior attacco in assoluto: Spal 27 gol.

Peggior attacco in casa: Spal 16 gol.

Peggior attacco in difesa: Spal 11 gol.

Miglior difesa in assoluto: Inter 36 gol.

Miglior difesa in casa: Inter, Juventus e Lazio 17 gol.

Miglior difesa in trasferta: Inter 19 gol.

Peggior difesa in assoluto: Lecce 85 gol.

Peggior difesa in casa: Lecce 41 gol.

Peggior difesa in trasferta: Brescia 45 gol.

I rigori. In totale sono stati assegnati 187 rigori (nuovo record in Serie A) dei quali 152 segnati e 35 sbagliati. La Lazio è la squadra che ne ha avuti a favore più di tutti e ha eguagliato il record di rigori (18) a favore stabilito dal Milan nella stagione 1951-52. L’Udinese invece è l’unica squadra a non aver beneficiato neanche di un calco di rigore a favore. Il Lecce invece è la squadra che ne ah avuti di più contro (13) mentre l’Inter con 4 è quella che ne ha avuti meno contro.

Le altre statistiche.

Giocatori utilizzati: 794 dei quali 418 stranieri (52,64%).

794 dei quali 418 stranieri (52,64%). Ammonizioni: 1828.

1828. Espulsioni: 54.

La curiosità sul Napoli dell’ultima giornata. Contro la Lazio il Napoli ha avuto il primo rigore a favore al San Paolo. I precedenti 4 rigori a favore del Napoli sono stati fischiati tutti in trasferta: Fiorentina (1° giornata), Lecce (4° giornata), Brescia (25° giornata) e Parma (35° giornata).

