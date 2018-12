Domani è già Serie A, il programma del 18°turno

Torna il “Boxing-day” italiano, le 10 sfide di Serie A si giocheranno tutte domani fra le 12:30 e le 20:30.

Un piccolo regalo delle feste di Natale per tutti gli appassionati del calcio italiano e della Serie A. Dopo decenni (CLICCA QUI) si torna a giocare il 26 dicembre in Serie A, e come nello scorso turno tutte le gare si disputeranno in un solo giorno.

Domani la 18° giornata si aprirà con il lunch-match dello Stirpe, con la sfida fra Frosinone e Milan alle 12:30 (arbitro Guida – diretta DAZN). Alle 15 invece saranno ben cinque le partite che si disputeranno: Atalanta-Juventus (arbitro Banti – diretta Sky), Bologna-Lazio (arbitro Pairetto – diretta DAZN), Cagliari-Genoa (arbitro Orsato – diretta Sky), Fiorentina-Parma (arbitro Fabbri – diretta Sky) e Sampdoria-Chievo Verona (arbitro Giua – diretta Sky).

Sono tre invece i match che si giocheranno alle 18. La Roma ospita il Sassuolo (arbitro Giacomelli – diretta Sky), con Di Francesco che si gioca la panchina contro la sua ex squadra. Contemporaneamente al Mazza (arbitro Doveri – diretta Sky) andrà in scena il match fra Spal e Udinese, mentre l’Empoli di Iachini giocherà in casa del Torino (arbitro Maresca – diretta DAZN). Il boxing-day di Serie A finirà invece con il match-clou del Giuseppe Meazza: Inter-Napoli (arbitro Mazzoleni – diretta Sky).

Comments

comments