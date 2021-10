Serie A – Allegri: “Negli ultimi minuti siamo diventati nevrotici. Siamo stati dei polli”

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo all’Allianz Stadium, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dice la sua sulla partita.

Le parole di Allegri:

“Abbiamo perso ordine nell’ultimo quarto d’ora, dovevamo avere più lucidità. Poi ci sono partite che se non vinci non puoi perdere ed oggi era una di queste, soprattutto se davanti hai il Sassuolo che sa essere pericoloso. Ad oggi si può solo parlare di lavoro, il campionato è lungo e bisogna assolutamente migliorare.

Se non concretizzi ciò che fai tutto diventa più difficile, negli ultimi minuti siamo diventati nevrotici quando avevamo l’inerzia della partita in mano. Siamo stati dei polli. Non è stanchezza, è più una questione mentale. Sono fiducioso su Morata, sono sicuro che ci farà vincere molte partite. Locatelli è un giocatore fisico con gamba come Bentancur, ma ci vuole ordine in campo e non conta chi scende in campo.”

