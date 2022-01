Serie A: Cagliari-Bologna chiude la 21° giornata di campionato, 21 gli assenti

Alla Sardegna Arena si chiude questa sera la 21° giornata del campionato di Serie A.

Alle ore 20:45 i ‘resti’ di Cagliari e Bologna chiudono la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

Una sorta di ‘derby’ degli assenti.

Nel Cagliari tra fuori rosa, infortuni, positivi al covid e convocati in Coppa d’Africa sono ben 9 gli assenti.

Peggio sta il Bologna colpito da un focolaio covid. Ai tanti positivi (8) in casa rossoblu si aggiungono anche gli infortunati (2) e i convocati in Coppa d’Africa (2) per un totale di 12 assenti.

