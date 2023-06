Serie A, Concluse le trattative private tra la Lega Serie A e le emittenti per i diritti tv

Si sono concluse le trattative private tra la Lega Serie A e le emittenti per i diritti tv del campionato dal 2024 in poi.

Dopo le oltre 15 ore di incontri della giornata di ieri, oggi infatti all’hotel Palazzo Parigi a Milano non ci saranno nuove riunioni con DAZN, Sky e Mediaset, i tre broadcaster rimasti in corsa per aggiudicarsi la trasmissione delle gare della Serie A.

La commissione dei club, formata da Atalanta (con l’ad Luca Percassi), Inter (con il legale Angelo Capellini), Lazio (con il patron Claudio Lotito), Napoli (con il patron Aurelio De Laurentiis) e Udinese (con il vicepresidente Stefano Campoccia), tuttavia, rimarrà ancora in riunione, insieme al personale della Lega e all’ad Luigi De Siervo, per riscrivere i pacchetti per i diritti tv.

Non si dovrebbe trattare di svolte radicali, ma più di qualche aggiustamento per andare incontro alle richieste delle emittenti dopo i quattro giri di incontri nelle trattative private. Una possibilità che, come spiegato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, era già probabile, considerando la volontà della Lega e dei club di massimizzare i profitti alla luce anche di quanto sarebbe stato richiesto dai broadcaster.

Lunedì, poi, arriveranno le nuove offerte da parte di DAZN, Mediaset e Sky, con l’assemblea dei club che aprirà e valuterà le proposte nel pomeriggio con la riunione in programma alle 14.

