Serie A e Champions League: quali calciatori può iscrivere il Napoli e come cambiano le liste

La normativa sul tetto delle rose da 25 calciatori è prevista sia per il campionato di Serie A che per la UEFA Champions League. Tra l’UEFA e la Serie A in linea di massima la normativa è pressoché simile con due varianti.

La normativa prevista dalla Lega di Serie A impone per ogni squadra una lista di calciatori da iscrivere al campionato secondo questi parametri:

gli altri 17 senza nessun vincolo;

nessun limite di tesseramento per i calciatori Under 22 ossia nati dopo il giorno 1 gennaio 1997.

Per formati nel club di appartenenza si intende che tra i 15 e i 21 anni di età un calciatore deve essere stato tesserato da quella società per 36 mesi anche non consecutivi o per tre intere stagioni.

Per formati in Italia si intende che un calciatore tra i 15 e i 21 anni di età deve essere stato tesserato da una qualsiasi squadra italiana per 36 mesi anche non consecutivi o per tre stagioni intere.

L’UEFA per la Champions prevede una normativa praticamente simile con queste uniche due varianti:

una lista A per i 25 over 22 e una lista B per gli under 22; per essere considerato un under 22 un calciatore oltre ad essere nato a partire dall’1 gennaio 1997, deve aver giocato almeno due stagioni con il club tra i 15 e i 21 anni di età. Quindi, ad esempio, se Meret ed Elmas per la Serie A sono considerati degli Under22, per la Champions devono essere invece inseriti nella lista dei 25 Over22 costringendo il club ad escludere due calciatori per liberare il posto nella lista.

Il Napoli pertanto in campionato può iscrivere tranquillamente anche Ciciretti e Tonelli, mentre per la Champions oltre Ciciretti probabilmente anche uno tra Tonelli, Hysaj e Younes deve essere escluso per lasciare il proprio posto a Meret ed Elmas.

In base a quanto indicato nel punto 2 vediamo come cambierebbero le liste di Juventus, Inter e Napoli tra campionato e Champions League.

N.B. per quanto riguarda la Juventus Chiellini è considerato un esubero solo per il grave infortunio che lo costringe a stare lontano dai campi di gioco per diversi mesi e può essere inserito in lista in qualsiasi momento al posto di uno di quelli già iscritti. I nomi evidenziati sono le modifiche che potrebbero esserci tra la lista per il campionato e quella per la Champions.

