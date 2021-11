Serie A, finito il primo tempo tra Torino-Udinese. Per ora decide Brekalo

Si è concluso il primo tempo dell’ultima partita di questa giornata di Serie A, dopo la sosta delle Nazionali, con il Torino che ospita l’Udinese.

Dopo i primi 45 minuti di gioco, la squadra di Juric è in vantaggio sui bianconeri grazie al gol di Brekalo. Il giocatore ex Wolfsburg ha sfruttato una sponda del capitano della formazione granata, Belotti, per battere Silvestri con un grandissimo tiro.

Gara combattuta, quindi, dove mancano ancora 45 minuti e dove l’Udinese può cercare il pareggio. Nel corso della prima frazione di gioco la squadra di Gotti ci è andata vicina, al pareggio, con Udogie ma Milinkovic-Savic salva il risultato.

