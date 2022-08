Serie A, Gravina pensa riforma per meno stranieri

Dopo le prime giornate di campionato Serie A il presidente della FIGC, Gabriele Gravina parlando dell’elevato numero di calciatori stranieri schierati dalle squadre.

“Dobbiamo pensare alla lista dei 25 che non sta dando frutti, dovremo metterci mano.”

Come sottolinea La Stampa, il numero uno della Figc fa riferimento all’elenco che i club devono consegnare prima del via della Serie A. Dalla stagione 2016/17 la FIGC applica alla lettera la norma Uefa che da anni in Europa regolamenta l’iscrizione dei calciatori nelle liste presentate dalle squadre che partecipano alle Coppe. Tra i 25 calciatori presenti nella lista deve essere incluso il 4+4, ovvero devono essere compresi quattro calciatori cresciuti nel vivaio del club e quattro in un altro settore giovanile nazionale.

Un provvedimento introdotto per tentare di tutelare i talenti italiani dall’eccesso di acquisti all’estero. Evidentemente però non sta funzionando visto che nel 1° turno di Serie A è andato in campo appena il 31% di titolari convocabili dal ct Roberto Mancini. Su questa percentuale già ridotta gli attaccanti italiani in campo dal primo minuto sono stati solo otto, quattro dei quali over 30.

