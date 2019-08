Serie A i finali dei primi tempi: Lazio in vantaggio, Roma ferma sul pari, a Verona il primo espulso del campionato

Terminati i primi tempi delle partite della prima giornata del campionato di Serie A 2019-20 giocate alle ore 20:45. Lazio in vantaggio Roma ferma sul pari.

In gol Dzeko per la Roma e Immobile per la Lazio. Il veronese Dawidowicz primo espulso in campionato al 13′ di Verona-Bologna.

Parma-Juventus: finale 0-1 giocata ieri;

Fiorentina-Napoli: finale 3-4 giocata ieri;

Udinese-Milan: finale 1-0 giocata alle ore 18:00;

Cagliari-Brescia: 0-0

Hellas Verona-Bologna: 1-1

Roma-Genoa: 2-2

Sampdoria-Lazio: 0-1

Spal-Atalanta: 2-1

Torino-Sassuolo: 1-0

Inter-Lecce domani ore 20:45.

