Sono appena terminati i primi tempi delle gare, valevoli per il secondo turno del campionato di Serie A, in programma per questa sera.

Questi i risultati:

Atalanta–Torino 1-1 (Bonifazi, Zapata)

Cagliari–Inter 0-1 (Martinez)

Genoa–Fiorentina 1-0 (Zapata)

Lecce–Verona 0-0

Sassuolo–Sampdoria 3-0 (Berardi, Berardi, Berardi)

Udinese–Parma 1-1 (Lasagna, Gervinho)

