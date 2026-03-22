Serie A

Serie A: i risultati del pomeriggio. Vincono Atalanta, Lazio e Roma

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Serie A: Atalanta Verona 1-0;  Bologna-Lazio 0-2;  Roma-Lecce 1-0

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