Serie A: Atalanta Verona 1-0; Bologna-Lazio 0-2; Roma-Lecce 1-0
Serie A: i risultati del pomeriggio. Vincono Atalanta, Lazio e Roma
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Serie A: Atalanta Verona 1-0; Bologna-Lazio 0-2; Roma-Lecce 1-0
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