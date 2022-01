Serie A, i risultati dopo i primi tempi: Lazio sotto, pari tra Hellas e Spezia

Si sono conclusi i primi tempi delle due partite delle 14 e 30 di questa strana giornata di Serie A, con la Lazio di Sarri che per ora è sotto.

I biancocelesti per ora sono sotto per 2 a 1 contro l’Empoli. Bajrami prima e Zurkowski poi hanno mandato in vantaggio la squadra ospite, Immobile ha accorciato le distanze. L’altra partita, quella tra Hellas e Spezia, è ferma sullo 0 a 0. Questi i parziali:

Lazio-Empoli 1-2 – 6′ Bajrami (E); 8′ Zurkowski (E); 14′ Immobile (L)

Spezia-Hellas Verona 0-0

