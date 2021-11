Serie A, i risultati finali delle gare delle 15: l’Udinese ritrova il successo con il Sassuolo, colpo del Bologna a Marassi

Si sono appena concluse le due gare di Serie A iniziate alle 15 e valevoli per il 12° turno di campionato: Sampdoria-Bologna e Udinese-Sassuolo.

A Marassi, colpo esterno dei felsinei, che confermano il buon momento di forma e “inguaiano” D’Aversa, la cui posizione sulla panchina blucerchiata è in bilico: gli ospiti aprono le danze al 47′, con Soriano che premia l’inserimento di Svanberg, che batte imparabilmente Audero. La Samp trova il pari al 77′ su azione da calcio da fermo, con la zampata di Thorsby su sponda di Yoshida, ma la gioia dei liguri dura appena due minuti, visto che al 79′ Arnautovic riporta avanti i suoi con un bel colpo di testa.

Alla Dacia Arena, invece, l’Udinese ritrova la vittoria, che mancava ormai dallo scorso 12 settembre, battendo il Sassuolo per 3-2: sblocca subito il punteggio Deulofeu, dopo appena 8′, poi i neroverdi ribaltano il risultato, trovando prima il pari con Berardi, favorito da uno sciagurato rinvio di Silvestri, e successivamente portandosi in vantaggio con Frattesi. Il centrocampista emiliano, poi, è sfortunato protagonista nel gol del 2-2, deviando in maniera decisiva una conclusione da fuori area di Molina. Nella ripresa, arriva il gol del definitivo 3-2, segnato ancora una volta dal centravanti Beto.

