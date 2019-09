Serie A, i risultati: Roma corsara a Bologna, primo successo per la Samp

Si sono appena concluse le gare domenicali delle 15, valevoli per la quarta giornata del campionato di Serie A: Bologna-Roma e Sampdoria-Torino.

Oltre al successo del Napoli, colpo esterno anche della Roma, che passa con il risultato di 2-1 a Bologna: i giallorossi sbloccano il risultato con una punizione di Kolarov, pareggiata dopo appena 5 minuti da Sansone, bravo a trasformare un calcio di rigore, per fallo (molto dubbio) dello stesso Kolarov su Soriano. All’85’ la Roma resta in 10 per l’espulsione di Mancini, ma all’ultimo respiro splendida percussione di Veretout che serve Pellegrini, il quale, a sua volta, pennella un pallone perfetto per la testa di gioco, che regala i 3 punti ai capitolini.

Dopo tre k.o. consecutivi, vince anche la Sampdoria, che trova il primo successo stagionale, ai danni del Torino. Decisiva una rete di Gabbiadini, che sottrae, in area di rigore, il pallone a Lyanco e batte Sirigu con il mancino. Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Mazzarri, dopo quella patita in casa contro il Lecce.

Comments

comments