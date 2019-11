Serie A, il programma completo dell’undicesimo turno

Dopo l’infrasettimanale, sarà il big match tra Roma e Napoli a dare il via all’undicesimo turno del campionato di Serie A.

All’Olimpico, alle ore 15, i giallorossi cercheranno di dare continuità ai due successi consecutivi ottenuti contro Milan e Udinese, mentre gli azzurri dovranno invertire rotta, dopo i pareggi con Spal e Atalanta.

Alle 18, sarà il turno dell’Inter, che sarà di scena a Bologna per continuare la rincorsa al primo posto occupato dalla Juventus. Quest’ultima, in serata, sarà impegnata nel derby contro un Torino in crisi, reduce dal pesante 4-0 subito sul campo della Lazio.

Domani, invece, alle 12:30 l’Atalanta ospiterà quella che, finora, è la vera e propria sorpresa del campionato, il Cagliari, al momento al quinto posto in coabitazione con Napoli e Lazio. Alle 15, Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia, mentre alle 18 la Fiorentina affronterà il Parma al Franchi.

Il posticipo domenicale offrirà il match tra Milan e Lazio: i rossoneri, dopo il pari con il Lecce e il k.o. con la Roma, hanno battuto la Spal e cercheranno di fare lo stesso con i biancocelesti, apparsi in salute nelle ultime uscite. A chiudere il programma, lunedì, la sfida salvezza tra Spal e Sampdoria.

