Serie A, il programma del 38° turno: restano da assegnare i piazzamenti europei

Dopo i tre anticipi di ieri sera, il 38° turno del campionato di Serie A prosegue oggi, con un programma ricchissimo di appuntamenti.

Alle 15, ad aprire le danze, sarà l’Inter, che ospiterà l’Udinese a San Siro: per i neo-campioni d’Italia, si tratterà della passerella finale, dopo la conquista del titolo. Questa sera, invece, ci saranno ben sei partite: in primo piano, ovviamente, Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona; dall’esito di queste tre gare dipenderà la qualificazione in Champions League. Al momento, l’Atalanta, a quota 78 punti, è già matematicamente certa di prendere parte alla prossima edizione della massima competizione continentale, mentre i rossoneri e gli azzurri inseguono a 76 punti: la Juventus, invece, con i suoi 75 punti, dovrà vincere contro il Bologna e sperare nel passo falso di almeno una delle due rivali, per non restare fuori dall’Europa che conta dopo 10 anni.

Ancora aperta la lotta alla Conference League, con la Roma impegnata sul campo dello Spezia e il Sassuolo che, invece, ospiterà la Lazio già certa della partecipazione alla prossima Europa League e piena di defezioni: ai giallorossi potrebbe bastare un punto, a patto che i ragazzi di De Zerbi non vincano con 4 o più gol di scarto. L’ultimo match è quello tra Torino e Benevento, diventato ormai una semplice passerella per i granata, che con il pareggio ottenuto nel recupero contro la Lazio hanno conquistato la matematica salvezza, proprio a scapito dei sanniti, che retrocedono in Serie B dopo appena un anno.

Il programma completo:

Inter-Udinese (ore 15, Dazn)

Atalanta-Milan (ore 20:45, Sky Sport)

Bologna-Juventus (ore 20:45, Dazn)

Napoli-Verona (ore 20:45, Sky Sport)

Sassuolo-Lazio (ore 20:45, Sky Sport)

Spezia-Roma (ore 20:45, Sky Sport)

Torino-Benevento (ore 20:45, Sky Sport)

Comments

comments