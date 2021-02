Serie A, il rendimento delle big dopo la sosta: Napoli quinto. Sopresa Lazio

Serie A – Analizziamo insieme il rendimento delle 7 big del campionato italiano dopo la sosta natalizia.

MILAN – Partiamo dalla prima della classe. Dopo la sosta del 23 dicembre i rossoneri hanno un po’ perso la freschezza che aveva contraddistinto la prima parte di stagione. 4 vittorie in due sconfitta in Serie A e l’eliminazione dalla Coppa Italia per i diavoli che comunque mantengono il primato in classifica.

INTER – Continua a non perdere invece la squadra di Conte che è sempre più alle calcagna dei cugini rossoneri. 4 vittorie e due pareggi in campionato e la semifinale di Coppa conquistata nel mese di gennaio per i nerazzurri.

ROMA – Tiene botta la squadra di Fonseca nonostante le varie polemiche che sono venute fuori negli ultimi giorni. 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta in campionato e l’eliminazione dalla Coppa per mano dello Spezia, poi eliminato dal Napoli, fanno pensare però ad una discontinuità troppo evidente per i giallorossi.

JUVENTUS – Gennaio è stato il mese della rinascita per i bianconeri: secondi nella “classifica del mese” e con un trofeo in più, la Supercoppa, conquistata contro il Napoli. 5 vittorie e una sola sconfitta in campionato, semifinale conquistata in Coppa. La Juve c’è.

NAPOLI – Così come la Roma, anche il Napoli deve fronteggiare il problema della discontinuità. Alternate nel mese di gennaio prestazioni eccezionali a black out di gioco. 4 vittorie e due sconfitte in campionato e semifinale conquistata in Coppa Italia. Nonostante tutto, gli azzurri restano in lotta per tutti gli obiettivi.

LAZIO – Veniamo ora a quella che si è rivelata la vera sorpresa del 2021. La Lazio. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato alla grande il nuovo anno in campionato con 1 pareggio e poi ben 5 vittorie consecutive. Unica nota negativa l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, prossima avversaria del Napoli.

ATALANTA – La peggiore tra le 7 big in campionato nel mese di gennaio è stata l’Atalanta. 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta per la squadra di Gasperini che però è riuscita a qualificarsi per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli.

Questa la classifica completa del mese di gennaio:

Lazio 16 pt Juventus 15 pt Inter 14 pt Roma 13 pt Napoli 12 pt Milan 12 pt Atalanta 11 pt

