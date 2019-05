Serie A, il Torino saluta Moretti con una vittoria

Si è aperta con un bel successo del Torino, l’ultima domenica del campionato di Serie A 2018/2019.

I granata, davanti al proprio pubblico, hanno sconfitto la Lazio con il risultato di 3-1, salutando nel migliore dei modi il difensore Emiliano Moretti, che ha annunciato l’addio al calcio giocato. Succede tutto nella ripresa, con Iago Falquè che apre le marcature al 51′. Due minuti più tardi arriva il raddoppio di Sasha Lukic, ma al 66′ Immobile rimette in carreggiata i suoi, segnando il più classico dei gol degli ex. All’80’, però, è un altro ex a chiudere definitivamente i conti: Lorenzo De Silvestri, che insacca dopo una respinta di Proto su una girata di Zaza.

