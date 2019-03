Si è appena concluso il primo tempo della sfida tra Juventus e Udinese, primo anticipo della 27° giornata di Serie A.

All’intervallo, il risultato è di 2-0 in favore dei bianconeri: decide, al momento, una doppietta di Moise Kean, schierato dal primo minuto al posto di Cristiano Ronaldo. Tegola per Massimiliano Allegri, tuttavia, l’infortunio di Andrea Barzagli, che ha costretto il tecnico a mandare in campo Bonucci.

