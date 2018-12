Serie A – Keita Baldé: “Fiero di indossare questi colori”

L’attaccante dell’Inter Keita Baldé, che ha deciso la partita contro l’Empoli con il suo gol, ha parlato ai microfoni Sky commentando la partita.

Keita Baldé decide il match contro l’Empoli con un gol arrivato al minuto 72. Ai microfoni di Sky l’attaccante ha commentato la vittoria così:

“Una vittoria molto importante per tutti noi, cercata a tutti i costi prima della sosta. La squadra punta in alto, non importa contro chi si gioca: siamo l’Inter e sono fiero di indossare questi colori. Io sono molto autocritico con me stesso, se arrivano gol, assist e vittorie insieme è fantastico.

Koulibaly è mio fratello, giochiamo insieme in Nazionale. Quello che è successo mercoledì sera non deve accadere più; si deve restare uniti per un mondo migliore.“

