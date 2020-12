Serie A: la Lazio vince con lo Spezia e si riporta in zona Europa

Allo stadio Manuzzi di Cesena terminato il primo anticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2020-21 tra Spezia e Lazio.

Primo tempo chiuso con la Lazio in vantaggio per 2-0 per i gol segnati da Immobile al 15′ dopo una bella parata di Reina che devia il tiro sul palo e da Milinkovic-Savic su punizione al 33′ dopo che lo Spezia ha colpito un altro palo questa volta a Reina battuto.

Nella ripresa lo Spezia accorcia le distanze con un gran gol di Nzola al 64′. Il risultato però non cambia più e dopo due gol della Lazio segnati in fuorigioco, l’arbitro Chiffi fischia la fine dell’incontro con la Lazio che batte lo Spezia 2-1.

