Serie A: la nuova lista del Napoli dopo gli arrivi di Lobotka, Demme e Politano, c’è già un esubero

Con Politano sono già tre i nuovi acquisti del Napoli: Demme, Lobotka e appunto Politano. A questi tre va aggiunto anche il difensore Rrahmani lasciato però in prestito al Verona fino a giugno. Al momento sono invece solo due le cessioni: Gaetano (in prestito alla Cremonese) e Tonelli (alla Sampdoria).

In base a questi movimenti parziali, in attesa di qualche altro colpo in entrata o in uscita, vediamo come viene modificata la lista dei calciatori che il Napoli può iscrivere al campionato di Serie A.

Ricordiamo che le squadre possono iscrivere al campionato massimo 25 calciatori nati prima del 1 gennaio 1997 e un numero illimitato di calciatori nati a partire dal 1 gennaio 1997

Quattro calciatori cresciuti nel vivaio (minimo 4 calciatori) – Nessuna variazione.

Ossia calciatori che tra i 15 e i 21 anni di età sono stati a disposizione del Napoli per 36 mesi anche non consecutivi o per tre intere stagioni.

Lorenzo INSIGNE Sebastiano LUPERTO — —

Quattro calciatori cresciuti in un qualunque vivaio italiano (minimo 4 calciatori) – Uscito Tonelli sostituito da Politano.

Ossia calciatori che che tra i 15 e i 21 anni di età sono stati a disposizione di una qualunque società italiana per 36 mesi anche non consecutivi o per tre intere stagioni.

Elseid HYSAJ Piotr ZIELINSKI Giovanni DI LORENZO Matteo POLITANO.

Diciassette calciatori senza vincoli – Demme ha riempito una casella vuota, mentre Lobotka ha preso il posto di Malcuit che a causa dell’infortunio è passato tra gli esuberi del Napoli.

Orestis KARNEZIS David OSPINA Kostas MANOLAS Kalidou KOULIBALY Nikola MAKSIMOVIC MARIO RUI Faouzi GHOULAM Marques ALLAN FABIÀN Ruiz Diego DEMME Stanislav LOBOTKA Josè CALLEJON Irving LOZANO Arek MILIK fernando LLORENTE Dries MERTENS Amin YOUNES.

Under 22 nati a partire dal 1 gennaio 1997 (senza limiti) – Esce Gaetano ceduto alla Cremonese.

Alex MERET (22 marzo 1997 – ultima stagione da Under 22) Eljif ELMAS (24 settembre 1999 – Under 22 ancora per altre due stagioni).

ESUBERI.

Kevin MALCUIT.

Pertanto per ogni calciatore che il Napoli potrebbe acquistare in questi ultimi giorni di mercato un altro deve uscire dalla lista dei 25 che o viene ceduto oppure diventerebbe un esubero pagato dal club senza giocare.

