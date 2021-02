Serie A: la Roma batte l’Udinese 3-0, ora è terza in classifica

Allo stadio Olimpico di Roma è terminato il lunch match della 22° giornata del campionato di Serie A tra Roma e Udinese.

Ha vinto la Roma per 3-0 grazie alla doppietta di Veretout.

Al termine dei primi quarantacinque minuti il risultato è di 2-0 per la Roma grazie alla doppietta di Veretout, il secondo su rigore, al 5′ e al 25′. Al 30′ il VAR annulla gol del 3-0 segnato da Pellegrini per un precedente fallo di Mkhitaryan su Stryger-Larsen

Nella ripresa al 93′ Pedro, da poco entrato, fissa il punteggio sul 3-0.

Per i giallorossi arrivano tre punti che, in attesa del posticipo Inter-Lazio, la portano da sola al terzo posto in classifica davanti a Juventus e Napoli

