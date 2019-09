Serie A, l’Atalanta espugna Marassi: decisivo Zapata

Secondo tempo ricco di emozioni a Marassi, in occasione della sfida, valevole per il terzo turno del campionato di Serie A, tra Genoa e Atalanta.

Dopo una prima frazione conclusa a reti inviolate, nella ripresa gli orobici trovano il vantaggio con Muriel, che trasforma un calcio di rigore procurato da Zapata. All’83’ Gosens trova il gol del 2-0, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Sei minuti più tardi, arriva un altro calcio di rigore, ma stavolta per i padroni di casa: dal dischetto va Criscito, che non sbaglia e porta il risultato sull’1-1. Ma la gioia del Genoa dura pochissimo, perché al 95′ Zapata, con un siluro dal limite dell’area, regala i 3 punti ai suoi.

