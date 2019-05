Serie A, Lazio corsara a Cagliari

Nel secondo anticipo della 36° giornata del campionato di Serie A, la Lazio si è imposta per 2-1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

I biancocelesti sbloccano il risultato al 31′ con Luis Alberto, che batte Cragno dopo una bella azione di Marusic, che arriva sul fondo e mette al centro per lo spagnolo. Il raddoppio arriva al 53′ al termine di una bella ripartenza, finalizzata da Correa, che con un bel diagonale di sinistro mette fino a un digiuno che, in campionato, durava dal 25 novembre. Nel finale, i sardi dimezzano lo svantaggio con il solito colpo di testa di Pavoletti, ma non basta per riuscire ad acciuffare il pareggio.

Comments

comments