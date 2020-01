Serie A, le designazioni ufficiali: Giacomelli per l’Inter, Di Bello per la Juve

La Lega Serie A e l’AIA hanno comunicato tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A; di seguito tutte le scelte.

Per la prossima giornata di Serie A la partita dell’Inter sarà diretta da Giacomelli; i nerazzurri saranno in trasferta in Puglia, contro il Lecce. Juventus-Parma invece è affidata a Di Bello, mentre per la Roma ci sarà Maresca e per la Lazio Chiffi.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno:

Sabato 18/01

LAZIO – SAMPDORIA h. 15.00

CHIFFI

VIVENZI – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: COSTANZO SASSUOLO – TORINO h. 18.00

MASSA

ALASSIO – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MELI NAPOLI – FIORENTINA h. 20.45

PASQUA

PAGANESSI – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: FABBRI

AVAR: BINDONI

MILAN – UDINESE h. 12.30

PAIRETTO

DE MEO – SANTORO

IV: PRONTERA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO BOLOGNA – H. VERONA h. 15.00

AYROLDI

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO BRESCIA – CAGLIARI

GIUA

PASSERI – CALIARI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: MONDIN LECCE – INTER

GIACOMELLI

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: MARINI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO GENOA – ROMA h. 18.00

MARESCA

LONGO – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI JUVENTUS – PARMA h. 20.45

DI BELLO

SCHENONE – VECCHI

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

ATALANTA – SPAL h. 20.45

LA PENNA

IMPERIALE – VILLA

IV: AURELIANO

VAR: DOVERI

AVAR: RANGHETTI

