Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Udinese

Dopo il pareggio della Juventus contro la Fiorentina e il successo del Napoli sulla Sampdoria, sarà l’Inter a chiudere il sabato di Serie A.

I nerazzurri ospiteranno al Meazza l’Udinese, per continuare la striscia positiva e portare a tre i successi consecutivi in campionato. Conte sceglie di rinunciare a Lautaro Martinez, reduce dalla tripletta in Nazionale, ma a sorpresa punta su Politano (e non su Sanchez) come partner di Lukaku. Tudor, invece, deve fare i conti con le assenze di Ekong.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Becao, De Maio; Larsen, Walace, Fofana, Jajalo, Sema; De Paul, Lasagna.

Comments

comments