Serie A: l’Inter non si ferma, pareggiano Roma e Fiorentina

Sono appena terminate Inter-Torino, Roma-Sampdoria e Verona-Fiorentina, gare valide per la 19 giornata del campionato di Serie A.

L’Inter Campione d’Inverno non si ferma e batte in casa 1-0 il Torino grazie ad un gol di Dumfries. Con questo successo i nerazzurri allungano momentaneamente a +7 da Napoli e Milan in campo alle 20:45.

All’Olimpico la Roma non va oltre l’1-1 con la Sampdoria. Gabbiadini risponde al vantaggio iniziale di Shomurodov e ferma i giallorossi che venivano da due vittorie consecutive.

Pari anche al Bentegodi tra Verona e Fiorentina dove i viola pareggiano con Castrovilli l’iniziale vantaggio veronese di Lasagna.

