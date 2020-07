Serie A, oggi le ultime due partite della giornata: in campo gli azzurri e la Roma

Oggi sono in programma le ultime due partite della 29° giornata di Serie A, con gli azzurri impegnati nella sfida contro l’Atalanta e la Roma contro l’Udinese.

Il Napoli di Gattuso sarà ospite dell’Atalanta al Gewiss Stadium, nel big match di oggi molto importante per gli azzurri in chiave Champion’s League. La Roma, invece, ospita l’Udinese dopo la brutta sconfitta contro il Milan di Pioli per 2 a 0.

Di seguito orari e dove vedere le partite:

Atalanta – Napoli, ore 19:30. Visibile su DAZN e DAZN1 (canale 209 di Sky) .

. Roma – Udinese, ore 21:45. Visibile su Sky Sport Serie A.

Nella giornata di ieri ci sono state ben sei partite, tra cui quelle di Inter e Milan. Martedì, invece, Lazio e Juventus hanno vinto, rispettivamente, contro Torino e Genoa.

