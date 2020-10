Serie A, sono cinque i match in programma oggi tra cui Roma-Benevento

Per la quarta giornata di Serie A, sono cinque i match in programma nella giornata di oggi, tra cui quello dell’altra squadra campana: il Benevento.

Benevento che se la dovrà vedere con la Roma, all’Olimpico; a seguire il programma completo e dove seguirle:

Bologna – Sassuolo, ore 12 e 30 – DAZN o canale 209 di Sky

Spezia – Fiorentina, ore 15.00 – DAZN o canale 209 di Sky

Torino – Cagliari, ore 15.00 – Sky

Udinese – Parma, ore 18.00 – Sky

Roma – Benevento – ore 20 e 45 – Sky

L’ultima partita in programma si disputerà domani sera alle ore 20 e 45 e vedrà faccia a faccia Hellas Verona e Genoa al Bentegodi di Verona. Nella giornata di ieri, invece, sono andate in scena quattro match della quarta di Serie A; tra queste partite c’è stata quella (splendida) del Napoli contro l’Atalanta ed il derby di Milano (che ha visto il Milan trionfare). Le altre due partite hanno visto cadere la Lazio contro la Sampdoria e pareggiare la Juventus in casa del Crotone.

A seguire i risultati delle partite di ieri:

Napoli – Atalanta 4 – 1

Inter – Milan 1 – 2

Sampdoria – Lazio 3 – 0

Crotone – Juventus 1 – 1

