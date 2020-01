Serie A, Spal-Verona finisce 2 a 0 per gli scaligeri

Pazzini e Stepinski decidono la seconda partita di questa prima giornata di Serie A del 2020; la Spal ha terminato la partita in 10.

La squadra di Semplici è rimasta in 10 dal primo tempo, per via dell’espulsione diretta di Tomovic (per fallo su Faraoni). Pazzini al 14′ della prima frazione di gioco e Stepinski all’85’ del secondo tempo, decidono il match in favore degli scaligeri.

Con questa vittoria il Verona sale al nono posto in classifica, a -2 dal Napoli che dovrà giocare domani sera contro l’Inter.

Comments

comments