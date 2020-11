Serie A: Spezia in vantaggio all’intervallo, è 0-1 a Cagliari

Lo Spezia è in vantaggio alla fine del primo tempo sul Cagliari nella gara delle 18.00 di questa giornata di Serie A.

La squadra di Italiano passa in vantaggio al 36′ con Gyasi, pronto in area di rigore a segnare dopo una splendida percussione di Bastoni che fa lo slalom sulla fascia sinistra e crossa un pallone perfetto verso il secondo palo. Due palle gol per il Cagliari durante la patita, prima e dopo il gol dello Spezia che, con questo risultato, sorpasserebbe proprio i rossoblu in classifica.

