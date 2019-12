Serie A, terminate le partite delle 15: solo pari per il Parma, il Bologna vince

Le partite delle 15 di questa giornata di Serie A si sono concluse; il Parma acciuffa il pari in rimonta, il Bologna vince rischiando.

Il Lecce quasi rimonta il risultato negli ultimi minuti, dopo che il Bologna si è portato sul 3 a 0. Alla fine la squadra di Mihajlovic riesce a vincere per 3 a 2 in casa pugliese e portare a casa i 3 punti. Tra Parma e Brescia invece solo un 1 a 1, con i ducali che non si confermano dopo la vittoria in casa azzurra.

Così si concludono le due partite delle 15 di questa giornata di Serie A; di seguito risultati finali e marcatori:

Lecce – Bologna 2 – 3

43′, 66′ Orsolini, 56′ Soriano, 85′ Babacar, 90’+1 Farias

Parma – Brescia 1 – 1

72′ Balotelli, 90’+2 Grassi

