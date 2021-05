Serie A, terminati i primi tempi: Atalanta, Juve e Milan in vantaggio

Si sono conclusi i primi tempi delle restanti partite che si giocano di questo turno infrasettimanale di Serie A, la 36° giornata di campionato.

Le dirette concorrenti del Napoli per un posto nella prossima Champions League stanno vincendo tutte: Atalanta, Juventus e Milan. In particolare, il Milan conferma l’ottimo momento dato che ha sfiorato anche il 3 a 0, mentre la Juventus chiude in vantaggio per 2 a 0 sul Sassuolo.

L’Atalanta, nei primi 45 minuti, sta vincendo di misura. Partita già piena di gol, come lo è di solito, quella tra Inter e Roma che chiudono il primo tempo sul 2 a 1 per la squadra di Conte. Di seguito tutti i risultati parziali:

Atalanta – Benevento 1 – 0

Bologna – Genoa 0 – 1

Inter – Roma 2 – 1

Lazio – Parma 0 – 0

Sampdoria – Spezia 1 – 1

Sassuolo – Juventus 0 – 2

Torino – Milan 0 – 2

Comments

comments