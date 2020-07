I primi tempi delle partite delle 21 e 45 di Serie A sono terminati e vedono il Milan in doppio svantaggio contro la Spal; il Sassuolo, per ora, vince in casa della Fiorentina.

Le altre due partite, invece, vedono la Samp avanti contro il Lecce mentre Parma e Verona sono fermi ad un pareggio con goal. Di seguito tutti i risultati parziali:

Fiorentina – Sassuolo 0 – 2

Lecce – Sampdoria 0 – 1

Spal – Milan 2 – 0

Verona – Parma 1 – 1

Comments

comments