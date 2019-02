Si è appena concluso il primo tempo della sfida, valevole per il 25° turno di Serie A, tra Torino e Atalanta.

All’intervallo, il risultato è di 1-0 in favore della squadra granata, passata in vantaggio grazie ad una rete di Armando Izzo che, dopo una deviazione di Pasalic su una conclusione di Iago Falque, si è avventato in spaccata sul pallone, battendo Berisha.

Comments

comments