Serie A, tutte le designazioni arbitrali della seconda giornata di ritorno

SERIE A – Sono state rese note le designazioni arbitrali della seconda giornata di ritorno. Di seguito il comunicato dell’AIA.
EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30
VOLPI
LO CICERO – GUALTIERI C.
IV: PRONTERA
VAR: VALERI
AVAR: MASTRODONATO
VENEZIA – MILAN h. 12.30
IRRATI
COLAROSSI – SCARPA
IV: MERAVIGLIA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BACCINI
CAGLIARI – BOLOGNA h. 14.30
GHERSINI
COSTANZO – TRINCHIERI
IV: MARCENARO
VAR: MARESCA
AVAR: DI IORIO
TORINO – FIORENTINA h. 14.30
MARINELLI
LOMBARDI – ROSSI C.
IV: COLOMBO
VAR: MAGGIONI
AVAR: ALASSIO
NAPOLI – SAMPDORIA h. 16.30
DI BELLO
SCATRAGLI – MARGANI
IV: COSSO
VAR: ABISSO
AVAR: TEGONI
UDINESE – ATALANTA h. 16.30
FABBRI
LONGO – ROCCA
IV: PEZZUTO
VAR: MARIANI
AVAR: VALERIANI
GENOA – SPEZIA h. 18.30
GUIDA
SECHI – AVALOS
IV: DI MARTINO
VAR: ORSATO
AVAR: MONDIN
ROMA – JUVENTUS h. 18.30
MASSA
CARBONE – PERETTI
IV: GIUA
VAR: DI PAOLO
AVAR: DE MEO
H. VERONA-SALERNITANA h. 20.45
DIONISI
MELI – MACADDINO
IV: MARINI
VAR: GIACOMELLI
AVAR: PRENNA
INTER – LAZIO h. 20.45
PAIRETTO
BERCIGLI – BERTI
IV: SERRA
VAR: AURELIANO
AVAR: BRESMES