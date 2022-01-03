Serie A, tutte le designazioni arbitrali per la ventesima giornata

Serie A, rese note tutte le designazioni arbitrali per la ventesima giornata in programma giovedì 6 gennaio 2022.
BOLOGNA – INTER h. 12.30
AYROLDI
GALETTO – CIPRESSA
IV: MASSIMI
VAR: DOVERI
AVAR: ALASSIO
SAMPDORIA – CAGLIARI h. 12.30
CAMPLONE
CECCONI – VECCHI
IV: SANTORO
VAR: GUIDA
AVAR: BACCINI
LAZIO – EMPOLI h. 14.30
GIUA
DEI GIUDICI – MORO
IV: MIELE G.
VAR: BANTI
AVAR: DI IORIO
SPEZIA – H. VERONA h. 14.30
MARIANI
PAGANESSI – PAGNOTTA
IV: MINELLI
VAR: VALERI
AVAR: VALERIANI
ATALANTA – TORINO h. 16.30
GIACOMELLI
DE MEO – CAPALDO
IV: BARONI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CARBONE
SASSUOLO – GENOA h. 16.30
MANGANIELLO
DI VUOLO – MASSARA
IV: DIONISI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PERETTI
MILAN – ROMA h. 18.30
CHIFFI
VIVENZI – RANGHETTI
IV: ABISSO
VAR: AURELIANO
AVAR: COSTANZO
SALERNITANA – VENEZIA h. 18.30
SACCHI
LIBERTI – SCHIRRU
IV: COSSO
VAR: ORSATO
AVAR: TEGONI
FIORENTINA – UDINESE h. 20.45
FOURNEAU
BOTTEGONI – MUTO
IV: GARIGLIO
VAR: MASSA
AVAR: BRESMES
JUVENTUS – NAPOLI h. 20.45
SOZZA
GIALLATINI – PRETI
IV: MARCENARO
VAR: IRRATI
AVAR: MELI