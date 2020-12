Serie A, tutte le designazioni ufficiali per la prossima giornata

L’AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la prossima giornata di Serie A, che partirà domani, sabato 19 dicembre, alle ore 15.

Atalanta-Roma sarà arbitrata da Di Bello, mentre per la Juventus ci sarà Calvarese. Come già anticipato Lazio-Napoli sarà diretta da Orsato; per l’Inter, che affronterà lo Spezia in casa, ci sarà ad arbitrare Fabbri.

Di seguito tutte le designazioni per la prossima di Serie A:

Sabato 19/12:

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

FOURNEAU

DEL GIOVANE – ROBILOTTA

IV: RAPUANO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI VUOLO SAMPDORIA – CROTONE h. 18.00

MANGANIELLO

BOTTEGONI – RUGGIERI

IV: SOZZA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO PARMA – JUVENTUS h. 20.45

CALVARESE

MONDIN – BACCINI

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO

TORINO – BOLOGNA h. 12.30

PASQUA

PASSERI – CALIARI

IV: LA PENNA

VAR: MARESCA

AVAR: GALETTO SASSUOLO – MILAN h. 15.00

MARIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: ABISSO

VAR: DOVERI

AVAR: LIBERTI

BENEVENTO – GENOA h. 15.00

GIUA

ROCCA – TARDINO

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE CAGLIARI – UDINESE h. 15.00

PICCININI

LOMBARDO – PERROTTI

IV: VOLPI

VAR: GUIDA

AVAR: COSTANZO INTER – SPEZIA h. 15.00

FABBRI

VILLA – SCATRAGLI

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: DE MEO ATALANTA – ROMA h. 18.00

DI BELLO

LONGO – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO LAZIO – NAPOLI h. 20.45

ORSATO

TEGONI – RANGHETTI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

